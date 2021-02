Domenica 28 febbraio, alle 9, è in programma un raduno davanti alla Gobba del Cammello, zona San Giovanni, per una mattinata dedicata all’ambiente. Una pulizia spontanea del litorale di Milazzo organizzata dai cittadini. Per chi volesse partecipare basta avere guanti (giardinaggio è meglio), mascherina e sacchi grandi della spazzatura.

L’idea è di partire in due gruppi, uno che va verso l’Etna e l’altro che va verso il Capo. I sacchi riempiti vanno lasciati in alto, nell’area asfaltata, per essere ritirate dal Comune lunedì.