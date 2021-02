Sabato 27 e domenica 28 febbraio si svolgeranno, per la prima volta a Milazzo, i campionati regionali Indoor di tiro con l’arco – divisione compound. La Pama Archery ospiterà l’evento nella Palestra Carrubbaro, abituale scenario del tiro con l’arco mamertino. La competizione vedrà sfidarsi i migliori atleti qualificatisi durante la stagione indoor in Sicilia. Le associazioni presenti saranno: a.s.d. Arceri dei Nebrodi (1 atleta); a.s.d. Arceri di Venere (3 atleti); a.s.d. Arceri Iblea Ragusa (1 atleta); a.s.d. Arco Club Serro (2 atleti); a.s.d. Toxon Club (2 atleti); Arceri Catania (2 atleti); Arceri La Rosa Bianca (3 atleti); Arcoclub Catania (2 atleti); Baupark Archery Barcellona P.G. (1 atleta); Diamond Archery Palermo (12 atleti); P.A.M.A. Archery (15 atleti).

La competizione sarà suddivisa in due giornate: sabato dalle 9 si svolgeranno le qualifiche che assegneranno i Titoli di Classe individuali e a squadre (Allievi Maschile, Junior Femminile, Junior Maschile, Master Femminile, Master Maschile, Senior Femminile, Senior Maschile), la domenica avranno luogo gli scontri individuali, che determineranno l’assegnazione dei Titoli Assoluti (Compound Femminile, Compound Maschile). Il tutto si svolgerà seguendo scrupolosamente i protocolli federali anti-Covid e nel rispetto della sicurezza imposta dall’emergenza sanitaria, per questo motivo la gara sarà effettuata a porte chiuse. L’evento verrà seguito e trasmesso in diretta streaming da Vetrina tv (Smart Television Web e quotidiano on line), e divulgata attraverso le piattaforme social della Pama Archery.