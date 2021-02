La disgrazia avvenuta nel pomeriggio a Gualtieri Sicaminò si è rivelata ancora più drammatica. A perdere la vita nello scontro con un mezzo pesante è stato un diciassettenne di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di Giuseppe Milone, 17 anni, alunno dell’istituto Copernico, “stagista” del Team Nibali. Giuseppe, in sella alla sua mountain bike, aveva già ottenuto diversi successi che lasciavano ben sperare per una carriera agonistica (aveva ottenuto il titolo di “Re dell’Etna”). Fino a sera non si conosceva l’identità poichè il ragazzo era privo di documenti. Poi si è registrata la difficoltà nel contattare i parenti per comunicare la ferale notizia.

Il giovane ciclista nel pomeriggio stava percorrendo una strada sterrata del comune di Gualtieri che conduce alla frazione Sicaminò , interessata da lavori di messa in sicurezza della strada provinciale. I carabinieri giunti sul posto dovranno verificare l’esatta dinamica ma pare che avesse le cuffiette per ascoltare musica e non avrebbe avvertito l’arrivo del camion con cui si è scontrato perdendo la vita sul colpo.

«Un nostro giovane ciclista, Giuseppe Milone del Team Nibali, ha perso la vita a seguito di un incidente – scrive su facebook Federciclismo Sicilia – Sgomenti per quanto accaduto, il C.R. Sicilia esprime le più sentite condoglianze e si unisce al dolore della famiglia Milone e di tutto il Team Nibali».