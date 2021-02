Conto alla rovescia in casa Svincolati Milazzo per l’inizio del campionato di serie C Silver. Dopo un anno di stop riparte anche il massimo campionato regionale siciliano che registrerà l’esordio della compagine del Presidente Giambò. Un campionato che vedrà alla partenza nove formazioni e che al termine della regular season vedrà disputarsi i playoff con la formula della gara secca sul campo della meglio posizionata in classifica . I ragazzi di coach Maganza debutteranno domenica 28 Febbraio tra le mura amiche del PalaValverde di Milazzo affrontando la Just Mary Pallacanestro Messina. «Non è stato facile rimanere lontano dai campi per tutto questo tempo – ha detto Maganza – l’1 febbraio abbiamo ripreso gli allenamenti e siamo pronti per l’esordio in campionato. Ho a disposizione un roster giovane, formato da ragazzi che alleno da anni ai quali si sono aggiunti alcuni elementi che ho fortemente voluto . Daremo battaglia in ogni singola gara e sono certo che riusciremo a ben figurare .

Ad analizzare questa ripartenza anche le parole di Riccardo Giambò, presidente degli Svincolati Milazzo. «E’ di certo un campionato anomalo rispetto al passato . Rigidi sono i protocolli anti-covid da rispettare già negli allenamenti ed ancor di più saranno quelli a cui saremo sottoposti durante il campionato . Prima di ogni singola gara tutto il gruppo squadra dovrà eseguire un tampone rapido che grazie all’accordo sottoscritto tra la Fip Sicilia ,nella persona del neo Presidente Cristina Correnti, e l’ Assessorato alla Salute della Regione Sicilia verrà effettuato direttamente dalle Asp Territoriali . Ma a tutto ciò ci sottoporremo volentieri poiché tanto era il desiderio di tornare sui parquet. Ci mancherà sicuramente il pubblico in generale ma sopratutto i nostri calorosi tifosi. Viste le restrizioni governative che non permettono la loro presenza abbiamo predisposto per ogni singola gara casalinga la diretta sulla nostra pagina facebook in modo tale da garantire loro la visione del match. Vedo un gruppo molto coeso e già ben amalgamato, ritengo ci siano i presupposti per fornire delle belle prestazioni»