Podio per il milazzese Ivan Scibilia agli Assoluti di Pesistica Olimpica Regionale Maschile. Una splendida prestazione che questo fine settimana ha portato Ivan alla conquista del terzo posto con un totale sollevato di 198kg ad un solo chilogrammo dal secondo posto nella categoria di peso 61Kg.

«Per Ivan – dice il suo allenatore Michele Ragno di CrossFit Milazzo – è stata la primissima esperienza, ma si è battuto come un vero campione per questo motivo ci aspettano da lui grandi cose per il futuro. Nella stessa gara alla prima esperienza c’era anche Santo Calderone, Antonio Rondone e Danilo Cannistrà che, pur non avendo ottenuto nessun podio, hanno fatto una splendida gara. Con qualche errore in meno ci avrebbero portato almeno un altra medaglia»