Vaccinazione anticovid per gli ottantenni, all’ospedale di Milazzo attesa all’aperto e in piedi

Vaccinazione anticovid per gli ottantenni, all’ospedale di Milazzo attesa all’aperto e in piedi

Inaugurate stamattina le prime vaccinazioni per gli over ’80 all’ospedale Fogliani di Milazzo. Nonostante l’impegno della direzione sanitaria che ha spostato gli ambulatori in un corpo diverso rispetto ai reparti per evitare “contaminazioni” e consentire un accesso più comodo, proprio all’ingresso del Fogliani, cominciano a mostrasi le prime criticità che, speriamo, vengano risolte.

Sin dalle prime ore dell’alba ottantenni e novantenni sono stati costretti a rimanere in piedi e all’aperto (nonostante il sole ci sono 10 gradi) in attesa del turno. Le prime vaccinazioni sono cominciate alle 8,15. Ogni ora sono ne sono previste una decina. In coda anche persone con le stampelle, alcuni sono rimasti in auto e a fare la fila è rimasto l’accompagnatore. Alcuni lettori di Oggi Milazzo hanno inviato foto e lamentato l’assenza di un ordine prestabilito di entrata anche se fino a questo momento le pratiche si sono dimostrate veloci e puntuali.

Gli ambulatori che erogano prestazioni specialistiche (e cin cui si effettua la vaccinazione) sono stati trasferiti nell’edificio all’ingresso del Fogliani che ospitava gli uffici della Direzione Sanitaria trasferiti nel corpo principale. Nella stessa struttura anche l’ufficio ticket.