Da domani ad accogliere gli over 80 che si sottoporranno alla vaccinazione anti-covid nei locali dell’ospedale Fogliani saranno i volontari della Croce Rossa Italiana, sezione di Milazzo – Isole Eolie. Ad anticiparlo è stato l’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza guidata dalla dottoressa Maria Grazia Furnari che – tramite i responsabili del servizio all’ospedale mamertino – hanno coinvolto la Cri guidata da Santina La Spada.

Oggi, primo giorno di vaccinazione, se dal punto di vista sanitario è filato tutto liscio, lo stesso non si può dire per l’organizzazione dell’accoglienza dei 115 pazienti. Come riportato da Oggi Milazzo che ha ricevuto foto e proteste di diversi lettori, sin dalle prime ore del mattino tanti anziani ultra ottantenni sono stati costretti a fare file in piedi e al freddo nel vialetto del Fogliani. La compilazione di documenti è, invece, avvenuta appoggiando i fogli sulle finestre o ripiani di fortuna. Da domani, grazie al tempestivo intervento dell’ufficio straordinario, si cambia registro.

«Saremo presenti dalle 8 alle 14 e garantiremo l’assistenza con due nostri volontari – assicura Santina La Spada, presidente della Croce Rossa Italiana Milazzo – Eolie – faremo entrare le automobili con i pazienti nell’area a loro dedicata, verificheremo la prenotazione e il relativo orario e consegneremo un biglietto con numero progressivo in base all’ordine di arrivo. Appena arriverà il proprio turno il paziente sarà accompagnato nella sala vaccinazioni».

Stamattina a Milazzo si è registrata la visita del capo di Gabinetto dell’assessore regionale alla salute Ferdinando Croce.