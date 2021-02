L’atleta milazzese Antonino Trio si laurea campione italiano nel salto in lungo con un fenomenale balzo di 7 metri e 94 centimetri, suo nuovo record indoor. Così Milazzo ha un campione nazionale di atletica leggera. Trio, residente a San Pietro, ha vinto oggi i campionati italiani indoor in fase di svolgimento ad Ancona nella specialità Salto in Lungo sfiorando ancora una volta gli 8 metri. Grande gioia nel suo team e in famiglia. «Siamo orgogliosi che un nostro concittadino – ha detto il sindaco Pippo Midili – abbia portato alla ribalta il nome di Milazzo – ha detto il primo cittadino – e sono particolarmente felice per Antonio che già negli anni scorsi aveva ottenuto risultati di grande livello. Mi auguro adesso che presto possa centrare quella misura che da tempo insegue».

