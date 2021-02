Sport a Milazzo, ritornare ad allenarsi in sicurezza è possibile. Vi spieghiamo come

Ritornare alla normalità significa anche ricominciare a fare sport. Ma dopo un periodo di fermo bisogna stare attenti e preparare il proprio fisico agli sforzi degli allenamenti, indipendentemente se sei un professionista o principiante. «Ognuno di noi ha caratteristiche e predisposizioni – spiegano gli esperti del Centro polifunzionale Orice di Milazzo – e il costante contatto con chi fa sport a qualsiasi livello, ci ha permesso di capire le principali esigenze di ognuno di loro».

Per questo Orice ha pensato ad una serie di servizi di valutazione e prevenzione completamente gratuiti per andare incontro agli sportivi, giovani ed adulti, dopo questo lungo periodo di inattività. Per le strutture, associazioni e società sportive convenzionate è prevista la valutazione fisioterapica, baropodometrica statica e appoggio plantare .

Orice ha lanciato anche FISIOPERFORMANCE, un percorso pensato ad hoc per gli sportivi, che siano professionisti o amatoriali, i quali possono trarne enorme beneficio grazie a valutazioni specifiche per conoscere le proprie capacità fisiche e caratteristiche biomeccanico – posturali, al fine da poter migliorare le performance sportive riducendo il rischio di infortunio. Affinché il gesto sportivo sia corretto sono richieste una serie di “attenzioni” riguardanti, la biomeccanica del movimento, la gestione dell’appoggio plantare, la propriocezione, l’equilibrio posturale nonché le abitudini nutrizionali e uno stile di vita corretto.

«Un’altra nicchia di cui andiamo fieri è la CLINICA DELLA POSTURA – sottolinea il dottore Pino Riolo, coordinatore del Centro Orice di via Colonnello Bertè a Milazzo – il nostro centro di prevenzione posturale, una realtà specialistica che si occupa principalmente della prevenzione, della valutazione e della cura di atteggiamenti e alterazioni muscoloscheletriche espressione della nostra postura, secondo le Linee Guida del Ministero della Salute».

Il sistema tonico posturale è un sistema molto complesso e per questo motivo, soggetto facilmente ad alterazioni. Grazie al nostro innovativo e sofisticato LAB di indagine non invasiva ad alta risoluzione, è possibile valutare e prevenire, dal bambino all’adulto, la comparsa di disturbi che possono influenzare la postura e l’intera struttura corporea.

Orice nasce come centro di FISIOTERAPIA E MEDICINA DELLO SPORT. «Siamo da anni centro di riferimento a Milazzo – conclude il dottore Riolo – autorizzati dall’ASL di Messina per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva.

Per la tutela degli sportivi e dei presidenti delle società o associazioni sportive, la visita medica per il rilascio dell’idoneità agonistica è strettamente legata alle strutture autorizzate alla certificazione ai sensi del Decreto dell’Assessore della Salute (11 febbraio 2019, n 174).

