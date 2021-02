Il sindaco Pippo Midili, con propria determina, ha nominato il nuovo Consiglio di biblioteca che avrà “compiti propositivi e consultivi” in ordine alle attività della biblioteca, all’acquisto del patrimonio documentale e di altri materiali. Ne fanno parte il prof. Filippo Russo , le professoresse Chiara Muscianisi, Eva Salmeri, Antonella Nastasi e Assunta Martorana , il dottor Massimo Tricamo , cui si aggiungono quali membri di diritto lo stesso sindaco e l’assessore ai beni culturali, Francesco Alesci .

