Milazzo, incidente in via dei Giardini: migliorano le condizioni del tredicenne di San Pier Niceto

Sembrano migliorare lievemente le condizioni del tredicenne di San Pier Niceto rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato pomeriggio in via dei Giardini a Milazzo. Oggi, fonti sanitare rivelano, che è stato estubato per prova anche se rimane ricoverato al Policlinico Universitario di Messina nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Viste le gravi econdizioni la prognosi rimane riservata, il ragazzo resta quindi ancora in pericolo di vita. Si tratta solo di un semplice segno positivo dopo l’intervento chirurgico resosi necessario per le fratture riportate nell’impatto. Il vero e proprio bollettino medico verrà emesso novanta ore dopo l’operazione.

Intanto proseguono le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente e l’intera comunità di San Pier Niceto si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo. Domenica scorsa dalla parrocchia del paese, infatti, è già stata organizzata una veglia di preghiera

