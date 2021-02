Carta d’identità, cambio di residenza, atto di nascita. L’assessore Maurizio Capone ha reso noto che da oggi sono cambiati gli orari di apertura al pubblico dei servizi demografici. L’accesso agli uffici sarà consentito ad una sola persona per volta che ovviamente dovrà rispettare le norme Covid, ovvero indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e non creare assembramento. Ecco il dettaglio relativo ai vari servizi nel corso della settimana.

