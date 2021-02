Milazzo, indagini choc sul drammatico incidente in via dei Giardini: alla guida dell’auto forse una minorenne. I dettagli

Il commissariato di polizia di Milazzo sta indagando per fare chiarezza sul grave incidente avvenuto sabato scorso, poco prima delle 14, in via dei Giardini, una strada che collega l’incrocio di Via Gramsci con il Ciantro. Le prime indiscrezioni sono scioccanti: si sta accertando se alla guida della Ford Focus nera ci sarebbe stata una ragazza minorenne. La ricostruzione è andata a rilento poiché al momento dell’arrivo della pattuglia, infatti, non solo non vi erano più i feriti ma, addirittura, nessuna traccia dell’automobile divenuta un ammasso di lamiere. Oggi Milazzo è in grado di ricostruire la vicenda grazie a testimonianze di soccorritori, amici di famiglia e parenti dei feriti.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, gli agenti del commissariato di polizia hanno sequestrato la Ford Focus ed effettuato ulteriori rilievi in via dei Giardini. Potrebbero essere determinanti i filmati della videosorveglianza presente in zona dai quali si potrebbe evincerebbe se alla guida del mezzo ci fosse la ragazza. Accanto a lei – pare – sedesse una donna, 46 anni di Pace del Mela (forse la proprietaria del mezzo). Complessivamente all’interno della Focus ci sarebbero state sei persone. Il tredicenne era seduto dietro, assieme ad altri tre ragazzi più grandi.

Il mezzo, secondo testimonianze, stava trasportando la comitiva che cresceva durante il percorso che da San Pier Niceto è passato per Cattafi in direzione Milazzo, forse per prendere altri passeggeri. L’ipotesi al vaglio è che sarebbe stato organizzato un incontro conviviale a dispetto della “zona arancione” e del forte maltempo.

Proprio la pioggia sarebbe stata la causa principale della perdita di aderenza dell’auto in una curva a gomito che costeggia un noto vivaio. La Focus si è fermata contro un albero. I soccorritori hanno trovato i viaggiatori fuori dall’abitacolo: c’è chi si è accasciato a terra, chi gridava, tutti in stato confusionale. Le gravi condizioni del tredicenne erano evidenti. Immediatamente è stato chiamato il 118, l’ambulanza ha fatto salire la donna con il ragazzino che successivamente è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico tra la vita e la morte. I giovani non hanno atteso l’arrivo dell’altra ambulanza ma sono saliti a bordo dell’automobile di una persona giunta dopo l’incidente per prestare assistenza e condurli al Pronto soccorso.

Ma come mai la Ford Focus è scomparsa dal luogo del sinistro in poco più di un’ora?

In maniera del tutto casuale un carroattrezzi che aveva soccorso una macchina in panne stava passando dalla via per raggiungere il deposito. Appena l’autista ha visto l’incidente si è fermato per impedire che le auto in transito potessero travolgere le persone coinvolge nell’incidente e i loro soccorritori. Poi si è allontanato ed è ritornato in meno di mezz’ora per riprendere la Ford Focus su indicazione della stessa persona che aveva accompagnato i feriti all’ospedale Fogliani. Il conducente del carroattrezzi non si sarebbe insospettito per la fretta in quanto aveva liquidato il tutto come un incidente autonomo a causa della pioggia. A stretto giro le risultanze del commissariato di Polizia potrebbero essere trasferite alla Procura di Barcellona per le determinazioni del caso.