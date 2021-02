Scendono a 40 le persone attualmente positive al Covid residenti a Milazzo. Un solo positivo è stato comunicato dall’Asp al sindaco Pippo Midili, mentre le persone guarite in più rispetto al precedente aggiornamento sono 6.

Nonostante il dato confortante, l’Amministrazione ha deciso di effettuare un altro screeng di mille tamponi. E’ previsto

mercoledì 17 febbraio, dalle 9, nell’area del nuovo Palasport nell’ottica di una verifica sull’andamento epidemiologico della diffusione virale e soprattutto per iniziare a capire in generale, qualora l’Asp lo ritenga, se possano esserci casi positivi dovuti a varianti del Covid.

Per sottoporsi al tampone è obbligatorio prenotarsi, telefonando al numero 340/0715911 nella giornata di martedì 16 febbraio (dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30) e lasciando le proprie generalità e il proprio numero di telefono.