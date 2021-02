SAN FILIPPO DEL MELA. C’è anche la Protezione Civile Odv Apcars di San Filippo del Mela tra le organizzazioni di volontariato che hanno vinto il bando di assegnazione per il potenziamento della colonna mobile della Protezione civile. Cento i mezzi che l’8 febbraio a Pergusa sono stati consegnati in una cerimonia che ha visto presente Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana e di Salvo Cocina dirigente generale della Protezione Civile Regionale.

All’associazione di San Filippo del Mela è stato assegnato un fuoristrada con modulo antincendio avanzato Cafs per lo spegnimento dei fuochi tramite un mix di acqua e schiuma.

I mezzi sono stati assegnati ai presidenti delle associazioni nella sede della Protezione Civile Regionale di San Giovanni la Punta e poi si sono mossi verso l’Autodromo di Pergusa dove si è svolta la cerimonia ufficiale. «La Protezione Civile Regionale – dice Angelo Garrapa, presidente Apcars – si sta dimostrando sempre più attenta alle associazioni e questo gesto del Presidente Musumeci e del dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina, fa percepire l’aria di cambiamento che sta invadendo la Sicilia. La cerimonia è stata emozionante, è stato bellissimo vedere le divise delle varie associazioni che, nel rispetto delle restrizioni del protocollo Covid 19, sono state presenti all’evento»

Le tipologie di messi consegnati alle cento associazioni sono di due tipologie di Pick-up 4×4, doppia cabina, 180cv, connessi tra loro da un sistema ricetrasmittente veicolare di ultima generazione e dotati di gancio traino. Cinquanta sono fuoristrada con modulo antincendio avanzato CAFS, per lo spegnimento dei fuochi tramite un mix di acqua e schiuma. L’altra metà è invece dotata di modulo ad acqua e pompa idrovora, utile quest’ultima a contrastare le conseguenze degli allagamenti.

Tutti i mezzi sono idonei a prestare supporto alle operazioni di spegnimento incendi dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Regione. Con la consegna dei nuovi mezzi, resa possibile grazie ai fondi europei del POC Fesr 2014-2020 per un finanziamento di quasi 10 milioni di euro, viene raddoppiata la capacità di reazione del sistema regionale di Protezione civile in caso di calamità. I cento mezzi consegnati oggi si aggiungono infatti ai 116, acquistati nel 2008, attualmente in servizio su tutto il territorio regionale. Responsabile unico del procedimento (Rup) è il capo servizio del volontariato della Protezione civile siciliana, Alberto Vecchio, mentre per la direzione dell’esecuzione del contratto (Dec) sono stati incaricati Enrico Azzia e Vincenzo Salanitri. Dello staff del volontariato che ha organizzato l’assegnazione e la consegna delle auto fanno parte Giovanni Verga, Demetrio Crocco, Ignazio Margherone, Cinzia Arcidiacono, Angelo Ventura, Laura Leotta ed Eleonora Musumeci.