Ventiquattro interventi tutti legati alle avverse condizioni meteorologiche. Giornata all’insegna del maltempo per i Vigili del fuoco del Comando di Messina. Oggi le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sui territori di Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale per eliminare situazioni di pericolo legali al forte vento di maestrale (alberi su sede stradale, cornicioni e intonaci pericolanti, lamiere pericolanti, infissi e antenne pericolanti, assistenza a squadre dell’esercito, dissesti statici ecc). Da qualche ora la situazione va attenuandosi.

Maltempo, ventiquattro interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Messina

