Dopo una lunga attesa si concretizza finalmente l’apertura di una sede periferica dell’Arpa a Milazzo. La giunta municipale ha approvato l’atto di indirizzo per concedere all’Agenzia Regionale di Palermo, una porzione dei Molini Lo Presti dove già operano da alcuni anni l’Ispra, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e la stazione zoologica Anton Dohrn.

Il dirigente del 5° settore “Lavori pubblici e Patrimonio” adesso dovrà predisporre il contratto di comodato d’uso per cinque anni che prevede l’impegno da pare dell’Arpa di eseguire tutta una serie di attività di ricerca, promozione e attuazione di politiche ambientali a supporto della stessa Amministrazione. A carico dell’Agenzia regionale anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

«Un risultato importante e da tempo atteso – ha affermato l’esperto del sindaco Gaetano Nanì –. Possiamo dire che in base ai profili istituzionali e alle competenze del Comune e dell’Arpa si possa attivare una sinergica collaborazione tale da garantire un reciproco vantaggio in termini di supporto tecnico-amministrativo e logistico in materia di tutela e monitoraggio ambientale».

«La presenza ai Molini di tre istituti di questo livello – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili – contribuirà a creare quel Polo delle scienze che abbiamo immaginato nel nostro programma elettorale, finalizzato ad una collaborazione reciproca tra enti, con l’obiettivo di condividere strategie ambientali nel solco dell’ecosostenibilità e forme di partnenariato per la progettazione di interventi di protezione e salvaguardia del territorio finalizzati ad accedere a linee di finanziamento dirette ed indirette».