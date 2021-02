Arriva in libreria l’ultima opera di Nuccia Isgrò, la docente milazzese di Storia e Filosofia con l’hobby della scrittura. Le vedove tornano alla riscossa. Le abbiamo conosciute e amate in Giallo siciliano e le ritroviamo in questa ultima opera “Gialli siciliani (Le vedove …il ritorno)” edizioni Infilaindiana..

L’autrice Nuccia Isgrò, in questa nuova opera, rende onore alle bellezze del Borgo di Milazzo in cui le vedove hanno aperto un B&B, che s’affaccia sulla scalinata che conduce al Castello. Il libro è composta da quattro racconti di cui uno ambientato anche ad Oliveri, all’ombra del promontorio del Tindari. Protagoniste indiscusse le cinque donne,accanto il capitano Binocchi sempre più affascinato dalla Sicilia, il fedele Maffei promosso a brigadiere dopo le vicende de “Il geco”, e il gatto Nerone che salverà Vittoria, la più anziana delle vedove, da morte sicura. Piacevole, divertente, intercalato dal dialetto siciliano e da coloriti personaggi, il testo veicola una morale importante, la vita va vissuta pienamente, sempre e a qualsiasi età perseguendo le proprie passioni