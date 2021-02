Dovevano partire entro fine 2020 ma per i parcheggi a pagamento tutto è stato rinviato in estate. Nonostante i proclami dell’amministrazione Midili che – poco dopo l’insediamento – aveva anticipato di avviare i parcheggi a pagamento in house entro Natale in attesa di una gara pluriennale e più articolata, tutto è stato posticipato.

L’assessore comunale alla Polizia Municipale, Beatrice De Gaetano, in questi giorni, ha sollecitato gli uffici di procedere entro 60 giorni all’affidamento temporaneo. In estate sono previsti 1400 stalli, in inverno scenderanno a 900. Chi si aggiudicherà l’appalto dovrà installare parchimetri di ultima generazione con la possibilità di pagare con l’app dello smartphone. Nessun vincolo per l’assunzione del personale precedentemente impegnato in questo servizio.

Sull’argomento è intervenuto il consigliere comunale Antonio Foti (Adesso Milazzo) con una interrogazione. Foti chiede di conoscere lo stato dell’iter «riguardante l’avvio del servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni uno sulla base della determinazione dirigenziale del dicembre 2020». In secondo luogo se gli uffici comunali hanno avviato l’iter di redazione «di apposita perizia tecnica finalizzata a bandire una gara europea per una gestione pluriennale del servizio riguardante le aree di sosta a pagamento». Ed infine quali obiettivi e visione progettuale l’Amministrazione intende impostare per i prossimi anni, non solo sui parcheggi a pagamento ma in generale sul sistema di mobilità urbana cittadina.

«Le dichiarazioni del sindaco di inizio mandato e dell’assessore alla Viabilità indicavano una precisa tabella di marcia rispetto alla definizione dei parcheggi a pagamento – afferma Foti -. Ritengo sia opportuno immaginare soprattutto in chiave post covid e in vista della prossima stagione estiva, una regolamentazione delle aree di sosta. Impensabile che una Città come Milazzo, con una area portuale in pieno centro e con una precisa prospettiva a vocazione turistica sia sprovvista da anni di tale servizio. La questione parcheggi a pagamento ha rappresentato, nella scorsa consiliatura, motivo di ampio confronto tra le forze politiche cittadine. Un servizio che andrebbe anche ad armonizzare la viabilità del centro storico tenendo conto e considerate anche le difficoltà economiche che attualmente vivono le attività e i negozi del centro cittadino».