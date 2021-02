Milazzo protagonista della ripartenza delle attività sportive a livello nazionale. Si è svolta domenica 7 febbraio, infatti, al Nuovo Circolo del Tennis e Vela la finale del Campionato Nazionale Agonisti di Tennis Fit Tpra, appuntamento valido per la qualificazione regionale e successiva fase nazionale finale a Roma nel mese di giugno. Una competizione durata quattro giorni e che ha visto partecipare 77 atleti divisi in quattro categorie (Open, Entry Level, All Star, Doppio) disputando 66 gare.

Non appena le disposizioni sanitarie hanno consentito agli agonisti di disputare le gare previste nel calendario 2021, il direttivo capitanato dal presidente Pino Ragusi e dal consigliere e dirigente sportivo Alan De Marco, ha colto la possibilità di essere capofila nella ripartenza della stagione tennistica ed ha ampliato i campi da gioco in sinergia con una struttura cittadina di Fiumarella raggiungendo una capacità di gioco su 3 campi che ha consentito di disputare 27 gare al giorno.

«L’idea di stringere alleanze con altre strutture per colmare la carenza di impiantistica – afferma il dirigente del circolo Alan De Marco – è una strategia efficace e che consente alla città di Milazzo di essere protagonista su palcoscenici regionali e nazionali che con 1 o 2 campi sarebbe impossibile da realizzare. Questa collaborazione ci consentirà di affrontare molti appuntamenti con un respiro organizzativo diverso, aprendo anche a categorie agonistiche fino ad ora impensabili a Milazzo».

Soddisfazione anche per i numeri. La manifestazione milazzese è risultata al 3° posto in Italia per adesioni dopo Milano (122) e Napoli (105).

Ecco i vincitori: Cat. Entry level: Rizzo Francesco su Montone Ivan 6/3, Cat. Open: Pace Angelo su Bellinvia Angelo 6/2, Cat. All star; Maio Luigi su Bruno Cristiano 6/2, Cat. Doppio: Duca – Maio su Mantineo – Sandi 6/2 NCTV Milazzo.