L’iniziativa del restauro si colloca nel quadro delle celebrazioni per l’Ottocentesimo anniversario del Naufragio del Santo, iniziate già nel 2020, ma fortemente ridimensionate a motivo della pandemia in corso.

Al termine dei lavori, verosimilmente a fine maggio, una conferenza pubblica presenterà i risultati del recupero dell’opera, con i relativi approfondimenti storico artistici, con l’auspicio di aver superato, per quella data, l’emergenza sanitaria in corso.

Con un video lanciato sui social , il rettore del Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo, don Carmelo Russo, ha comunicato l’inizio dei lavori di restauro per il recupero delle tarsie marmoree settecentesche che ornano l’arco trionfale del sacello rupestre del promontorio milazzese, uno dei “luoghi dell’anima” più belli della provincia di Messina. Il restauro è interamente finanziato dal progetto “Opera tua” promosso dai supermercati Coop Alleanza 3.0. Dopo una partecipata votazione on line, lo sponsor ha scelto di valorizzare il patrimonio storico-artistico del Santuario.

