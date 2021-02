Il gruppo è composto dal vicesindaco del Comune di Tusa Angelo Tudisca , dal sindaco del Comune di Spadafora Gaetana Venuto , dall’assessore al Comune di Santa Teresa di Riva Gianmarco Lombardo e da Domenico Sammataro , in rappresentanza del commissario. Il nuovo organismo si occuperà di suggerire direttive e adottare strategie nell’ottica della massima sinergia e collaborazione con tutte le amministrazioni comunali del territorio e condividere le azioni da intraprendere con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini delle varie comunità relativamente alle questioni covid.

MESSINA. Nasce l’Ufficio di coordinamento delle relazioni coi sindaci per gestire al meglio l’emergenza nella provincia di Messina: un’iniziativa del commissario ad acta Maria Grazia Furnari , che dirige l’Ufficio Straordinario dedicato al covid-19.

Covid, nasce l’Ufficio di coordinamento dei Sindaci per la provincia di Messina

