Conquista un quinto posto l’atleta milazzese Antonio Trio al meeting indoor internazionale di Ostrava in Repubblica Ceca. Trio, portacolori dell’Athletic Club ‘96 Alperia di Bolzano, ha fatto segnare al quarto balzo, dopo due nulli ed un 7,31, la misura di 7,53 metri, lontana dal 7,90 dell’esordio stagionale di gennaio.

La vittoria è andata al beniamino di casa Radek Juška. Per lui, che ha come personale 8,10, un “normale” 7,90. Secondo l’inglese Reynold Banigo con 7,59, un centimetro in più del polacco Mateus Rozanski e del croato Marko Ceko, che era uno dei favoriti della vigilia. Addirittura ottavo il quotato ucraino Yaroslav Isachenkov (7,15).

Per Trio questa gara ha rappresentato una tappa d’avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti, in programma ad Ancona il 20 e 21 febbraio, dove dovrà fare i conti con il calatino Filippo Randazzo, attualmente fermo per il covid-19, ed il reggino Gabriele Chilà, in ripresa da un problema fisico.