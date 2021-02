MERI’. Tra i sessanta artisti internazionali che parteciperanno a “Timeless Eternal Art” di Merì c’è anche Salvatore Cusimano, lo stilista della carta velina che trasforma gli abiti in opere d’arte. L’iniziativa del piccolo centro tirrenico è un rivoluzionario progetto artistico destinato a rilanciare il piccolo Comune di Merì a Capitale dell’Arte. «Dopo il lockdown dello scorso marzo – racconta Salvatore – Francesco Chinnici, mio caro amico, mi ha comunicato che il paese di Meri’ mi aveva scelto, assieme ad altri artisti, per rappresentare un progetto di arte che legasse Meri’ alla Cina. L’opera che ho scelto per questa iniziativa è “ la strega delle rose” ». Abito che è stato realizzato in carta velina rossa per il corpetto con un intreccio di tre tonalità di rosso uniti con spilli da sartoria, per il capo invece c’è una corona di spine realizzata con arbusti secchi laccati con cera rossa.« In ogni mia opera – continua – racconto una favola da me immaginata e suggestionato da questa ne esce il titolo e la morale. La “Strega delle rose” è una denuncia sociale contro la violenza sulle donne e sui minori, per questa tematica drammatica dei nostri giorni, l’opera è stata utilizzata quale immagine per manifestazioni inerenti all’argomento».



Salvatore non solo parla tanto delle sue opere ma ama raccontare il suo percorso come giovane stilista ed appassionato di moda. «Sono nato – dice – a Palermo. Sono cresciuto in una famiglia fatta di cinque figli. Il mio spirito ribelle mi ha spinto a trasferirmi a Roma per cercare un futuro diverso che Palermo, capivo già, non mi avrebbe offerto. E là ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente importante tra cui uno stilista che mi ha riportato in Sicilia e precisamente a Taormina. E nella perla dello jonio dal 2006 dirigo una boutique. Ma ho sempre sentito la necessità di esprimere la mia sensibilità artistica così ho cminciato a creare abiti di carta. Nel farli, tutti interamente a mano, cerco sempre di racconatre una storia. Ma il risultato ripaga ampiamente così tanta fatica. Normalmente, li metto in mostra nella mia boutique nel periodo invernale ma molte mie creazioni sono state esposte in prestigiose location taorminesi»

Adesso Salvatore approva alla manifestazione di Merì. Un progetto che trasformerà in realtà il “sogno” del sindaco di Merì Filippo Bonansinga, dell’assessore Carmelo Arcoraci che hanno trovato nel maestro Lorenzo Chinnici e nel figlio Francesco Chinnici il trait union con gli artisti di tutto il mondo. Il progetto dalla Sicilia, infatti, proseguirá con gli stessi artisti in altre cittá del mondo. Si tratta di una manifestazione patrocinata dalla Regione Sicilia che prevede sessanta postazioni complessive con delle mattonelle di terracotta che raffigurano opere di artisti internazionali e installazioni che trasformeranno le vie del piccolo centro in una pinacoteca a cielo aperto.