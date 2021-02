Maria Grazia Cucinotta ospite dell’Istituto Guttuso di Milazzo. Oggi l’attrice messinese ha incontrato gli alunni di tutte le quinte classi della scuola. L’evento, in video conferenza, è stato organizzato dalla dirigente scolastica Delfina Guidaldi e il coordinamento dei lavori affidato alla professoressa Anna Arizzi, docente di lettere del Liceo Artistico. Il profilo professionale della Cucinotta, puntellato di riconoscimenti, la fa conoscere al grande pubblico come attrice, sceneggiatrice, produttrice, ma nella mattinata spesa a colloquiare con i giovani studenti del Guttuso di Milazzo si è evidenziata la Maria Grazia Cucinotta impegnata nel sociale e scrittrice. Recentemente è stato pubblicato il suo libro “Vite senza paura”, Storie di donne che si ribellano alla violenza, Mondadori, 2020. Il libro porta lo stesso nome dell’Associazione Vite senza paura Onlus fondata a Roma, dalla stessa Maria Grazia Cucinotta nel 2019, con l’impegno di mettere al centro l’essere umano, il rispetto della vita e della persona sopra ogni cosa e quindi la lotta contro tutte le forme di abuso, morale e fisico e contro ogni sopraffazione.

Il libro, ha raccontato l’attrice, è frutto di un percorso di molti anni di lotta contro la violenza, un diario. Avendo subito all’età di venti anni un’aggressione e un tentato stupro, a Parigi, dove lavorava, Maria Grazia si trovò, dopo la denuncia, a non essere creduta, ad avvertire solitudine e sofferenza. Si ripromise di agire in futuro in difesa delle vittime che non hanno voce. Si legge nel suo libro: «Da subito, dalle prime avvisaglie di successo, usai la mia posizione per tenere fede alla promessa che avevo fatto a me stessa: provare a cambiare un sistema basato su leggi arcaiche e maschiliste. (…) Non appena il mio nome comparve sui giornali, cominciarono ad arrivarmi lettere da tante associazioni benefiche e accettai di fare la spola dall’una all’altra». In un altro passo: «Ho imparato che il male esiste e resiste». «Però» mi sono detta «non è un buon motivo per non provare a sconfiggerlo». «Ho incontrato persone meravigliose che dedicano l’esistenza principalmente a questo obiettivo e hanno brillato per me come fari nella notte».

Maria Grazia Cucinotta ha sottolineato l’opera educativa della scuola, dichiarandosi onorata per l’accoglienza ricevuta al Guttuso, ha dialogato a lungo e generosamente si è prestata a rispondere alle domande degli studenti e dei docenti, ha apprezzato i contributi cinematografici e culinari che le sono stati dedicati. Ricevendo l’invito, da parte della dirigente Guidaldi a visitare la scuola, ha parlato del suo grande amore per la Sicilia, i cui tanti pregi, paesaggistici, artistici, culturali, uniti al grande cuore dei siciliani, danno sempre, a suo avviso, il senso di “casa”. Unanimi l’entusiasmo e l’apprezzamento dei partecipanti all’evento, che si è rivelato, oltre che occasione di crescita culturale, incontro con una donna forte ed autentica.