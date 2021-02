Croce rossa di Milazzo, 5 Stelle donano mille euro per l’acquisto di materiale scolastico

Croce rossa di Milazzo, 5 Stelle donano mille euro per l’acquisto di materiale scolastico

I parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle Alessio Villarosa, Antonella Papiro e Barbara Floridia hanno donato mille euro in buoni spesa alla Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo Isole Eolie per essere destinati all’acquisto di materiale scolastico. I buoni saranno assegnati a bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica e residenti nei diversi Comuni di competenza territoriale del Comitato Cri.

Si tratta, ha detto il Presidente del Comitato Cri di Milazzo, Santina La Spada, di un gesto nobile che, non assume alcun colore politico se non quello della solidarietà e dell’inclusione sociale.