L’amministrazione Midili continua a puntare sul verde pubblica. Completata la prima parte di interventi di potatura che hanno interessato gli alberelli di arancia nel centro cittadino ora è stata avviata la seconda fase del servizio di manutenzione del verde e delle alberature che sarà eseguito dalla ditta “Trinacria Giardini” di Villafranca Tirrena, aggiudicataria dell’appalto per 10 mila euro.

da ieri, sotto le direttive dell’agronomo Pietro Formica, si è operato sulle palme situate sul lungomare Garibaldi. A seguire si proseguirà nella piazzetta Cesare Battisti e in piazza 25 Aprile nel tratto dell’asse viario sino allo svincolo di San Giovanni.

«L’obiettivo – sottolinea l’Amministrazione – è estendere gli interventi in tutto il territorio cittadino, specie in quelle zone che non sono state attenzionate da parecchi anni. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di ottenere una omogeneità dell’immagine cittadina. Le aree a verde private, costituiscono il tessuto connettivo dell’insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell’ambiente».

La potatura degli alberi a forma di “fungo” insieme allestimento con le luci natalizie ha regalato alla città un aspetto veramente gradevole.