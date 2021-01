La richiesta è perentoria e non lascia spazio a grandi discussioni. «Bisogna istituire un tavolo permanente di concertazione con le associazioni maggiormente rappresentative per porre in essere una riprogrammazione delle strategie dello sviluppo turistico e commerciale del comune di Milazzo. Propongo, dal momento che dobbiamo imparare a convivere con il virus ancora per parecchio tempo di farlo nella maniera migliore, riaprendo appena possibile le attività e demandando a protocolli di sicurezza e alla responsabilità del singolo individuo la cautela della nostra salute e di chi ci circonda». La richiesta arriva da Maria Pensabene, responsabile del presidio territoriale Confesercenti Milazzo. Lei che come tutti i commercianti milazzesi sta assistendo ad una crisi finanziaria senza precedenti che investe il settore ormai da mesi.

«La zona rossa che stiamo vivendo – dice – e che di fatto non possiamo più permetterci di rivivere ha creato una situazione che non garantisce né una limitazione delle occasioni di contagio tra i cittadini, né un trattamento equo nei confronti delle attività». «Indubbiamente – spiega Maria Pensabene – vengono penalizzate soprattutto le imprese del comparto dell’abbigliamento, delle calzature, del mondo dello sport, della ristorazione e le gioiellerie, costrette a rimanere chiuse al contrario di tante attività che restano aperte e che peraltro non garantiscono una vera e forte limitazione degli spostamenti di persone, creando invece una motivazione per uscire da casa».

«La città di Milazzo – prosegue – sta vivendo una situazione a dir poco drammatica. Manca un orizzonte temporale per immaginare una vera e propria ripartenza, soprattutto duratura, su cui programmare investimenti. Per undici mesi – dice – è mancato il sostegno necessario per fronteggiare economicamente l’emergenza mentre la sospensione di pagamenti, utenze, affitti e tributi si traduce solo in un rinvio. Ci siamo indebitati per poter andare avanti, ma poche saranno, di questo passo, le attività che riusciranno a sopravvivere. Il 2020 è finito male e l’anno nuovo con questa nuova chiusura è iniziato peggio. Continuiamo a dover fare i conti con l’emergenza sanitaria. Nel Post Covid 19, ci sarà da ricostruire l’intero comparto commerciale milazzese. Sostenere in questa fase il tessuto economico locale è di assoluta priorità e stiamo già lavorando ad una serie di proposte che presenteremo all’amministrazione comunale»