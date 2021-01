Su richiesta dei cinque consiglieri di minoranza (primo firmatario Giuseppe Crisafulli), si terrà domani sera – venerdi 29 gennaio – alle 18,30 sera una seduta straordinaria di Consiglio comunale, convocata in videoconferenza dal presidente Oliva, per discutere sulla gestione dell’emergenza Covid.

Due nuovi positivi e cinque guariti, fanno scendere anche oggi il numero degli affetti da Covid-19 a Milazzo (il dato complessivo dei contagiati è 180), ma la triste notizia è il decesso di un altro cittadino. A Messina è infatti morto all’età di 72 anni, Rocco Celi, noto a Milazzo. Era ricoverato da alcuni giorni e le sue condizioni si erano aggravate. “Una nuova vittima che getta nello sconforto la nostra comunità – ha detto il sindaco Midili -. Da giorni registriamo un calo dei positivi, ma tragedie come queste confermano la pericolosità del Covid e la necessità di mantenere alta la prevenzione e rispettare tutte le prescrizioni finalizzati ad evitare di entrare a contatto con questo terribile virus.

