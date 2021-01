Il sindaco Pippo Midili da un lato nomina un esperto al turismo per rilanciare il settore nella Città del Capo ma dall’altro “sfratta” lo storico punto informativo milazzese del Servizio Turistico Regionale. Insomma i conti non sembrano tornare all’interno di Palazzo delle Aquile. L’ex consigliere Gaetano Nanì è stato nominato con il preciso obiettivo di «rafforzare la sinergia con altre istituzioni per pianificare interventi che consentano di sviluppare un rilancio delle attività economiche delle imprese locali e del comprensorio, favorendo la promozione del turismo e dell’offerta produttiva della città». Però il primo cittadino lo scorso 12 gennaio ha comunicato al dirigente messinese Santi Trovato la necessità di una diversa gestione dei locali visto la particolare situazione in cui si trova adesso il Comune.

I dipendenti dell’assessorato regionale nel giro di poco tempo (venti giorni dice la comunicazione) dovranno lasciare la sede di Piazza Caio Duilio dove verranno trasferiti nuovi uffici. Quasi certamente, però, questo trasferimento non avverrà e la sede regionale si avvia verso la soppressione.

La notizia arriva come una doccia fredda visto il lavoro che da sempre è stato portato avanti in una città turistica come Milazzo che necessita di una sede centrale a disposizione dei vacanzieri che vogliono avere informazioni sulla città.

La comunicazione inviata dal sindaco Midili, infatti, non indica una nuova sede ma solo la necessità di avere i locali di pertinenza comunale nel più breve tempo possibile per poter trasferire nuovi uffici comunali.

La decisione di Pippo Midili è stata portata avanti nel silenzio più assoluto. Silenzio che continua a caratterizzare questa decisone. Nessuna risposta, infatti, è ancora arrivata al dirigente di Messina Santi Trovato che tre giorni dopo ha scritto al primo cittadino chiedendo di avere ulteriori novanta giorni di tempo per il trasferimento dell’ufficio. Giorni necessari per la ricerca di nuovi locali e il trasloco di arredi, attrezzature e dell’archivio. Anche se sembra già deciso che il punto se lascerà Piazza Caio Duilio non verrà più riaperto.

DIETRO LE QUINTE. Il contratto di comodato d’uso gratuito con il quale il sindaco Stefano Cartesio concedeva i locali alla pro loco presieduta dal Pippo Russo risale al 1986. Poi è subentrata l’Azienda autonoma di soggiorno d turismo trasformata con la riforma in Servizio turistico regionale.