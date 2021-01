Il Programma Garanzia Giovani 2 è un’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile.

Cos’è Garanzia Giovani 2?

Garanzia Giovani è il programma europeo a favore dell’occupazione giovanile.

Prevede una serie di provvedimenti legislativi che hanno lo scopo di offrire opportunità lavorative e/o formative.

A chi è rivolta Garanzia Giovani 2?

Il programma è rivolto ai giovani NEET e non NEET di età compresa tra i 15 e i 35 anni (non compiuti) residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero extra UE regolarmente soggiornante) non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.

Come funziona Garanzia Giovani 2?

Ogni Regione attua il piano Garanzia Giovani organizzando e coordinando le iniziative, usufruendo dei Centri per l’impiego ed enti privati accreditati; questi svolgono le attività di informazione, accoglienza e orientamento, per conoscere necessità e potenzialità di ogni soggetto e individuare il percorso più adatto.

Come fare domanda?

ISCRIZIONE

Il primo step è la registrazione al Portale Regionale;

LOGIN

Se si è già iscritti basta fare il login con le proprie credenziali di accesso.

ADESIONE

Una volta effettuato l’accesso bisognerà aderire al Programma Garanzia Giovani scegliendo il Centro per l’impiego. Verrà inviata una mail di conferma.

PATTO DI SERVIZIO

Dopo l’adesione al Programma Garanzia Giovani, entro 60 giorni sarai contattato dal Centro per l’Impiego scelto per concordare un percorso personalizzato di orientamento e per stipulare con il CPI il tuo Patto di Servizio.

SCELTA DELL’ENTE ACCREDITATO

Entro 4 mesi dalla firma del Patto di Servizio, l’operatore del Centro per l’Impiego ti illustrerà i servizi offerti per la scelta dei soggetti pubblici o privati accreditati, presso cui conseguire una qualifica o ottenere un’opportunità di lavoro in linea con il proprio profilo.

Gli iscritti a Garanzia Giovani 2 possono usufruire, in modo assolutamente gratuito, di diversi servizi:

Accoglienza:

attraverso appositi sportelli, come i Centri per l’impiego, è possibile ottenere tutte le informazioni sul programma.

Orientamento:

è possibile effettuare un colloquio individuale con un Operatore che sulla base di questo concorderà un percorso personalizzato.

Formazione:

è possibile seguire due tipi di corsi di formazione: uno per l’inserimento lavorativo e l’altro per il reinserimento scolastico.

Accompagnamento al lavoro:

gli Operatori individuano le offerte di lavoro e seguono il giovane nella fase di candidatura, selezione e colloquio di lavoro.

Apprendistato:

per i giovani tra i 15 e i 19 anni è possibile svolgere 6 mesi di apprendistato.

Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica:

possono essere proposti anche tirocini di 6 mesi, all’estero e non, con indennità mensile di 500 €.

Servizio civile nazionale:

nell’ambito del Servizio Civile Nazionale vengono attivati appositi bandi per selezionare volontari da impiegare per 12 mesi in progetti di Garanzia Giovani, all’interno di enti che svolgono attività di solidarietà e assistenza. È previsto un rimborso mensile di 433,80 euro.

Sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità:

per chi vorrebbe avviare un’attività in proprio è possibile avere consulenze e assistenza personalizzata in tutte le fasi, tramite formazione e tutoraggio.

Mobilità professionale transazionale e territoriale:

per chi desidera fare un’esperienza all’estero o in un’altra Regione il programma mette a disposizione un voucher che copre i costi di viaggio e alloggio per un periodo di 6 mesi.

Bonus occupazionale:

per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani offre agevolazioni economiche alle imprese che assumono i giovani iscritti.

