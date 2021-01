L’ex consigliere Gaetano Nanì è stato nominato esperto a pagamento del sindaco Pippo Midili. Percepirà 15 mila euro lordi l’anno. Nanì, operatore economico nel settore del turismo ricettivo e della ristorazione, è stato già assessore e consigliere a palazzo dell’Aquila, consulente alla Regione e dovrà occuparsi, in stretta correlazione col primo cittadino, delle Programmazione, al fine di portare avanti quelle attività finalizzate all’accesso a fonti di finanziamento nazionale, regionale e comunitario. Oltre a Nanì, il sindaco Midili ha nominato altri cinque esperti, a titolo gratuito per supportare, alcuni settori della struttura comunale.

Si tratta del dottor Antonino Giardina Papa (servizi sociali), di Rosa Agustina Siracusa (politiche giovanili e associazioni comunali), di Maria La Malfa (Statistica), di Giuseppe Abbriano (organizzazione eventi enogastronomici ed incremento turistico) e di Giovanni Gambuzza (incoming territoriale, turismo ambientale e promozione turistica).

Nanì è stato nominato con l’obiettivo di «rafforzare la sinergia con altre istituzioni per pianificare interventi che consentano di sviluppare un rilancio delle attività economiche delle imprese locali e del comprensorio, favorendo la promozione del turismo e dell’offerta produttiva della città.

DIETRO LE QUINTE. Gaetano Nanì è stato uno degli esclusi eccellenti delle passate amministrative. La mancata riconferma in aula e l’esclusione della nomina in giunta aveva creato non pochi malumori e rischiato di inclinare i rapporti con Pippo Midili. Nanì è sempre stato un fedelissimo che lo ha sostenuto sin dalla prima ora.