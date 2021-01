Durante la seconda guerra mondiale, Milazzo subì massicci e cruenti bombardamenti; numerosi edifici furono rasi al suolo. Nel luglio 1943, quando l’invasione attuata con lo sbarco in Sicilia era in pieno svolgimento, il porto di Milazzo venne potenziato nelle sue difese quale importante centro marittimo, ferroviario e militare

Da qualche ora impazza sui social l’esclusivo video di un attacco aereo su Milazzo avvenuto durante la seconda guerra mondiale. A diffonderlo il profilo Facebook del Museo Ryolo. Si tratta di un bombardiere Martin 187 Baltimora che fa parte di uno squadrone della Raf (Royal Air Force, attuale aeronautica militare del Regno Unito) la quale aveva come obiettivo le banchine e sulla ferrovia. Le riprese sono filmate dalle telecamere di bordo.

