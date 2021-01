Da oggi, mercoledì 27 gennaio avrà inizio la pia pratica dei sette mercoledì in onore di San Giuseppe. E’ un modo per ricordare e meditare sulle sette gioie e i sette dolori di San Giuseppe in un cammino di fede, che porterà i fedeli fino al 19 marzo, giorno della Solennità dedicata allo sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa Universale.

Anche per questo anno, tutte le Celebrazioni verranno svolte alla Chiesa Parrocchiale del S. Rosario (Borgo Antico di Milazzo), nell’attesa che vengano completati i lavori di restauro, già avviati, della Chiesetta del Borgo. Orario delle funzioni ogni mercoledì: ore 17:00 Recita del S.Rosario; ore 17:30 Coroncina a S.Giuseppe; ore 17:45 S.Messa a seguire Adorazione e Benedizione Eucaristica.