Dopo il via libera della giunta è stato costituito a palazzo dell’Aquila il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Una iniziativa portata avanti dall’assessore alle pari opportunità Beatrice De Gaetano che coinvolge il personale comunale attraverso una designazione delle organizzazioni sindacali e della stessa Amministrazione comunale.

Sei i componenti effettivi che resteranno in carica per 4 anni, con incarico rinnovabile una sola volta: Maria Chiaramonte (CSA), Stefano La Malfa (CISL-FP), Salvatore La Malfa (FP CGIL), mentre per l’amministrazione comunale sono Giuseppe Puleo, Giuseppa Italiano Giuseppa, Filippo Santoro. I supplenti nominati sono: per le organizzazioni sindacali Francesco Paolini Francesco, Anna Maria Iarrera, Maria Rita Tricamo, per l’amministrazione comunale: Antonia Lucia Locantro, Massimo Malfi, Salvatore Costantino.

Prossimo passo la nomina del presidente del Comitato nell’ambito dei componenti rappresentanti l’amministrazione comunale.

Al Comitato Unico di Garanzia – spiega l’assessore De Gaetano – sono assegnati compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell’Ente, al fine di ottimizzarne la produttività attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità; – il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua; – l’impegno alla rimozione di quei fattori che possono incidere negativamente sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo parità nell’accesso al lavoro, al trattamento economico, alla formazione professionale.