Si è spenta ieri sera a Venezia Mariolina D’Amico , amata maestra di danza classica milazzese molto conosciuta in città. La sua prima scuola di danza classica risale al 1963. È stata la prima accademia di danza parificata del litorale tirrenico della provincia di Messina. Ne ha poi dirette altre a Barcellona Pozzo di Gotto , San Filippo del Mela , Olivarella . Aveva 77 anni e da qualche tempo si era trasferita a Venezia per stare accanto alla figlia. Mariolina D’Amico ha avuto centinaia di alunne, alcune delle quali a loro volta hanno aperto nuove scuole.

