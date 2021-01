Ai nastri di partenza il progetto EduchiAMO al Cinema. Iniziativa organizzata nell’ambito del “Piano nazionale del cinema per la scuola” promosso dal Miur e dal Mibac e presentato dall‘Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo in qualità di ente capofila “Cinema per la Scuola“ sezione “I Progetti delle e per le Scuole”, realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo di Torregrotta, il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo e la Direzione Didattica II Circolo V. Landolina di Misilmeri (Pa) e in collaborazione con l’associazione Med (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione) e con l’Associazione Magico di Milazzo.