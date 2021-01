Milazzo, guardavano la partita dell’Inter in un club: multati sei tifosi per norme anti-assembramento

I vigili urbani di Milazzo, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato sono intervenuti questa sera in un club per sanzionare sei persone che in dispregio ad ogni regola anti assembramento, si erano riuniti per assistere alla partita dell’Inter. Ad ognuno di loro è stato elevato un verbale di 400 euro.

Una serata amara in tutti i sensi. I nerazzuri, infatti, hanno racimolato solo un punto alla Dacia Arena che vengono fermati dall’Udinese con un mesto 0-0 nella 19^ e ultima giornata del girone d’andata. Niente titolo d’inverno per Conte che va a -2 dal Milan (battuto dall’Atalanta e avversario martedì nel derby di Coppa). A questo si aggiunge la pesante multa.