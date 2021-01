Da lunedì i piccoli studenti degli istituti comprensivi di Milazzo (fino alla prima media) ritorneranno a scuola. 740 test rapidi negativi. Questo il dato che emerge dopo la due giorni di screening sui bambini delle scuole elementari e sul corpo docente e non docente dei tre circoli didattici cittadini. Lo ha comunicato sui social il sindaco di Milazzo Pippo Midili.

“Grazie a Dio tutto è andato come ci auguravamo per la salute dei nostri figli e del personale che opera nelle nostre scuole – ha scritto – Oggi, sono stati 114 alunni in più del previsto e programmato che si sono presentati al drive in. Qualche problema, qualche incomprensione, ma alla fine ha prevalso in tutti il buon senso. Tamponi eseguiti, attesa più lunga del previsto ma il dato che ne è emerso da a tutti noi una grande speranza”.

Da lunedì si ritorna a scuola. “Facciamolo, se possibile, evitando le polemiche, nella consapevolezza che c’è chi ha paura di questa nuova ripartenza e di chi invece non vedeva l’ora che ciò avvenisse – conclude Midili – . Diamo un buon esempio tutti. Ognuno con le proprie convinzioni ricordando che l’obiettivo comune è quello di sconfiggere il virus”.