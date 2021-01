L’Amministrazione comunale ha conferito incarico ad un pool di professionisti dello studio Ufo (Urban future organization) di Giammoro guidato dall’architetto Claudio Lucchesi per supportare l’ufficio tecnico comunale alla redazione della rielaborazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUDM).

Già ieri sono concretamente iniziate le prime attività e con un drone si è proceduto a rilevare l’attuale linea di costa del lungomare di ponente e levante e delle aree limitrofe.

L’obiettivo è dunque giungere in tempi brevi alla redazione degli elaborati da sottoporre alla pre-valutazione da parte del competente ufficio regionale (DRA-UTA) e superare le numerose criticità già rilevate nel piano del 2018, previa valutazione della giunta municipale.

All’inizio di questa settimana sono scattati i dieci giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse.

DIETRO LE QUINTE. La revisione del Pudm e il consequenziale assetto della spiaggia di Ponente sta creando non pochi malumori. Sulla scorta del piano approvato dalla precedente amministrazione, imprenditori interessati alle concessioni demaniali per l’apertura di nuovi lidi avevano già pagato professionisti per redigere progetti esecutivi che rischiano di diventare carta straccia. Ora tutto è rimesso in gioco. E gli interessi sono tanti.