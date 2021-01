Milazzo, Azienda sanitaria cambia le procedure e non comunica aggiornamento casi Covid al Comune

L’Asp cambia le procedure e non comunica al Comune il consueto aggiornamento dei milazzesi che sono risultati positivi agli ultimi tamponi oppure sono guariti dalla malattia. Una situazione che ha indotto il sindaco ad intervenire immediatamente. Nel frattempo però questa sera non sarà’ possibile – almeno al consueto orario – comunicare l’aggiornamento Covid.

Il disguido crea disagio anche ai cittadini che si sono sottoposti al tampone molecolare nella giornata odierna e sono risultati positivi. Gli stessi hanno infatti diritto all’assistenza che sino ad ora è stata assicurata dal Comune per quel che concerne ad esempio il ritiro dei rifiuti o la consegna a domicilio, attraverso il supporto di associazioni di volontariato, di farmaci e generi alimentari.

Per questa ragione l’Amministrazione ha invitato coloro che oggi sono risultati positivi al tampone molecolare a mettersi in contatto, già domattina col Comune di Milazzo.