L’Amministrazione comunale ha avviato la rielaborazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (in passato veniva definito piano delle spiagge), già adottato dalla giunta municipale nel settembre del 2018.

In virtù di ciò ha pubblicato avviso per invitare esclusivamente i portatori di interessi legittimi a presentare eventuali osservazioni entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni a partire da oggi.

Le osservazioni pervenute faranno parte del report da trasmettere alla regione al fine della pre-valutazione, il Piano rielaborato verrà poi riadottato dalla giunta municipale.

Il Piano, realizzato su input dell’ex assessore Carmelo Torre che ne fece un cavallo di battaglia, attualmente prevede altri sette lidi a Ponente rispetto a quelli esistenti ma anche punti di ristoro, spazi da destinare ad attrezzature sportive ed altro che sono offerti all’interesse dei privati. La zona di Levante, invece, è destinata alla portualità turistica con la realizzazione di un Ecoporto.

DIETRO LE QUINTE. Molti interessi sono concentrati sul futuro del Paladiana. Tanti privati hanno manifestato l’intento di ottenere dal Demanio la gestione dell’area in uno dei punti più strategici e centrali di Milazzo. Il pallino, però, rimane nelle mani dell’attuale amministrazione che dovrà decidere il tipo di destinazione all’interno del Pudm.