Sono stati raccolti poco più di 8000 euro dai privati quali contributo per supportare le spese sostenute dal Comune per garantire l’illuminazione natalizia nelle strade cittadine.

Lo ha reso noto l’assessore allo sviluppo economico Maurizio Capone che, alla fine del periodo delle festività, ha voluto ringraziare “coloro che hanno creduto nel progetto dell’Amministrazione di animare, pur in un periodo difficile, il centro urbano per creare una giusta atmosfera natalizia”.

Ad assicurare il loro supporto all’ente sono stati Angelo Maimone (Ma.Ca srls); Michele Morello (Montaggi Industriali), Filippo Rosta (Ditta Rosta), Stefano Ruvolo (ENBI Roma), Stefano Ruvolo (Associazione italiana coltivatori), Sabrina Ruvolo (Associazione Confinmprenditori Sicilia), Rosa Stracuzzi (L’Aurora della Charitas) e .

La società Siremar invece – ha concluso Capone – ha acquistato l’albero di natale che è stato installato a piazza Duomo a cura del maestro floral design Carmelo Antonuccio.

DIETRO LE QUINTE. Gli atti sull’iter che hanno portato alla installazione delle luminarie, complessivamente 18 mila euro, nei giorni scorsi sarebbero state oggetto di interesse da parte della Guardia di Finanza.