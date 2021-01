Tutte le informazioni relative ai servizi attivati dai Servizi Sociali Comunali e dalle realtà associative che operano sul territorio comunale, nonché in merito agli esercizi commerciali ed alle farmacie che effettuano la consegna a domicilio di spesa e farmaci, sono comunque presenti sul sito istituzionale dell’ente alla pagina “NUOVO CORONAVIRUS”.

Lo sportello di ascolto è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 17, ai seguenti numeri: 0909231054​ – 0909231055 – 0909231063

E’ stato attivato all’ufficio dei Servizi Sociali uno sportello di ascolto telefonico Covid-19 rivolto a tutti i cittadini che si trovino ad affrontare eventuali problematiche connesse al protrarsi dello stato di emergenza causato dalla pandemia o che, in dipendenza dello stato di quarantena e/o di isolamento fiduciario, necessitino di informazioni, supporto ed assistenza dedicata.

