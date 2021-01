E’ calato un silenzio agghiacciante oggi su Milazzo. La notizia della morte di Eugenio Scalzo quinta vittima del Covid nella Città del Capo, ha fatto precipitare i milazzesi in una tristezza infinita. E’ stato come prendere consapevolezza che il virus a Milazzo c’è e fa paura. Fa paura a chi si è sempre preoccupato e a chi invece, fino ad oggi, ha fatto finta di non capire la gravità della situazione, ignorando persino l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto.

Nel primo giorno di zona rossa, Milazzo si è svegliata così. Silenziosa. Per tutto il giorno poche le macchine in giro, pochissime le persone a piedi, tanti i controlli. E poco importa se c’è stato il freddo e la pioggia a scoraggiare i cittadini. Adesso a fare da padrona comincia ad essere la paura.

La notizia della morte di Eugenio oggi è rimbalzata velocemente da una pagina social all’altra. Inchiodando la città del Capo ad una realtà fatta anche qui di un numero elevato di positivi e nuove vittime. Quella del fioraio milazzese, infatti, si è aggiunta a quelle di altre due del rione vaccarella, una di via Risorgimento, una della Piana e oggi Scalzo. Persona conosciutissima a Milazzo soprattutto per la sua storica attività commerciale in via Umberto I.

A far paura, però, erano già stati i numeri dei contagi registrati negli ultimi giorni. Ad oggi si contano 255 positivi. E domani arriveranno le nuove comunicazioni dell’Usca.

Cifre che hanno fatto scattare l’allarme a tal punto che il sindaco Pippo Midili in un primo momento ha chiuso con un’apposita ordinanza strade e piazze fin dalle prime ore del pomeriggio e ieri, invece, ha deciso di slittare di una settimana la riapertura delle scuole lasciate invece frequentabili dall’ultima ordinanza del governo nazionale e regionale.

Resta alto anche il dato di oggi dei contagi in Sicilia. Sono 1.439 casi dopo l’analisi di 44.527 tamponi molecolari e rapidi. Il tasso di positività scende però al 3,25%.

La tristezza oggi è riecheggiata anche all’interno di Palazzo delle Aquile. Scalzo, infatti, era suocero del medico Gianfranco Nastasi, ex presidente del consiglio della scorsa legislatura. «L’amministrazione è vicina – ha scritto il primo cittadino sulla pagina facebook “Città di Milazzo” – al dottor Gianfranco Nastasi per la scomparsa di Eugenio Scalzo».