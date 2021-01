Due dipendenti comunali, assenti da alcuni giorni da lavoro e che dunque non sono stati sottoposti nella giornata di mercoledì allo screening tenutosi nell’Aula consiliare (che ha confermato la negatività di circa 200 persone), hanno comunicato di essere positivi al Coronavirus.

Immediatamente è dunque scattato il protocollo che prevede la sanificazione dei locali del palazzo comunale che oggi dunque resterà chiuso a partire dalle 14 per consentire l’intervento degli addetti della società Louis di Santa Lucia del Mela.

Il personale comunale pertanto oggi non effettuerà il rientro pomeridiano.

Domani l’attività lavorativa riprenderà regolarmente.

Si è anche proceduto all’invio della comunicazione all’Asp per gli atti che tale ente dovrà disporre anche a tutela del personale che è eventualmente entrato in contatto con i colleghi positivi.

DIETRO LE QUINTE. Al comune la positività dei due impiegati avrebbe creato più di qualche apprensione in quanto la loro attività sarebbe legata alla procedura di consegna delle bollette ai numerosi cittadini che da giorni si assiepano all’ingresso del Municipio per ritirare le cartelle.