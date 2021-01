Liberty Lines, danneggiato alle Eolie l’aliscafo “Calypso”. Al via il piano per i collegamenti sostitutivi

Liberty Lines, danneggiato alle Eolie l’aliscafo “Calypso”. Al via il piano per i collegamenti sostitutivi

Nel tardo pomeriggio di oggi l’aliscafo Calypso della Liberty Lines, in servizio sulla rotta per le isole Eolie, è stato seriamente danneggiato dall’impatto con un’onda di grandi dimensioni mentre effettuava il collegamento fra l’isola di Vulcano e il porto di Milazzo. Nessuno dei 24 passeggeri a bordo fortunatamente ha avuto conseguenze dall’urto ma i danni subiti dal Calypso renderanno necessario il suo trasferimento nel cantiere Liberty Shipyard di Trapani per i lavori di riparazione.

Sempre a causa delle avverse condizioni meteomarine che in questi giorni stanno rendendo molto difficoltosi i collegamenti con le Eolie la compagnia si trova al momento impossibilitata a sostituire il Calypso con altri mezzi analoghi che si trovano a Trapani

A partire da domani, giovedì 14 gennaio, i collegamenti fra Milazzo e le Eolie saranno comunque garantiti secondo il “Piano a tre” di emergenza (vedi file allegato) con la rotazione degli aliscafi Eduardo M, Platone ed Antioco.

L’azienda invita la clientela a contattare il numero 0923 022022 per ogni necessità.