Le feste di fine anno non perdonano, ancora in salita i contagi a Milazzo

Non accenna ad arrestarsi il virus a Milazzo. Le feste organizzate per Natale e Capodanno all’interno delle abitazioni hanno fatto lievitare i dati dei positivi nella città del Capo. Oggi sono stati registrati altri 19 casi che portano il totale a 254.

Tutti quelli che pensavano di essere indenni al virus e si sono mossi non rispettando le regole dettate dalla zona rossa e, principalmente dal buon senso, adesso stanno facendo i conti con il covid. Che non concede tregua e respiro.

Gente adulta che delle loro feste “clandestine” in cantine, ville al Capo e case appositamente affittate si è vantata come prodezze da ragazzini e adesso catapulta Milazzo in un vortice inarrestabile.

I dati di oggi si vanno a sommare a quelli di un’intera regione che piange una percentuale altissima di contagiati e di decessi. Per non parlare delle terapie intensive ormai al collasso. I positivi a Milazzo sono ovunque. E’ gente che lavora in banca, uffici pubblici e privati. Ci sono medici di famiglia, titolari di studi professionali, dipendenti di negozi e personale sanitario.

Sono solo dieci i guariti che assestano il dato giornaliero a 244 casi, ma questo vale solo per la statistica, perché la lettura deve essere quella di una crescita ormai quotidiana del contagio. Cosa che non era mai avvenuta fino al periodo delle festività natalizie.

Ieri sono stati eseguiti anche i tamponi a tutti i dipendenti comunali e per fortuna il report è stato negativo.

Intanto a Milazzo sono stati intensificati i controlli da parte del Corpo di Polizia Locale per le strade e le vie cittadine interdette alla popolazione dall’ordinanza del sindaco Pippo Midili. Il primo cittadino, infatti, è stato costretto ad inasprire le restrizioni già imposte dalla zona arancione per tentare di contenere l’avanzare dei contagi.

Rossana Franzone