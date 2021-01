Dopo due giorni nei quali il dato si era sostanzialmente mantenuto in equilibrio tra nuovi casi e guariti, Milazzo registra una impennata di positivi. Il dato comunicato questa sera al sindaco dall’Asp infatti è di ben 39 positivi in più che portano il totale complessivo a 235. Se a ciò si tolgono quattro guariti, il totale è di 231, un dato che conferma le preoccupazioni dello stesso primo cittadino che dopo aver disposto la chiusura delle piazze e del centro cittadino, quale aggravamento delle disposizioni nazionali e regionale che hanno assegnato alla Sicilia la zona arancione, oggi ha sospeso il mercato settimanale e chiesto al prefetto di convocare una riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica per affrontare la questione dei controlli e cercare di attuare la maggiore prevenzione possibile ad un virus che sembra essere davvero fuori controllo anche nella città del Capo.

In un solo giorno, infatti, si è registrato un aumento di casi pari al 20 per cento del totale.

Nei laboratori privati i tamponi proliferano e domani al fine di assicurare una attività in sicurezza sia all’interno del Comune, sia nei confronti dell’utenza, a palazzo dell’Aquila è previsto uno screening per tutti i dipendenti comunali e per gli stessi amministratori.

Il sindaco Pippo Midili ha anche concordato con l’azienda sanitaria provinciale uno screening massivo riservato a gran parte dei residenti.