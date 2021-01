Ancora non vi sono le date ma il sindaco Pippo Midili ha ottenuto l’okay da parte dell’Azienda sanitaria provinciale per uno screening massivo riservato ai residenti di Milazzo. Seimila i tamponi previsti che dovrebbero essere applicati nell’ambito di drive allestiti nel parcheggio della piscina comunale ragionevolmente entro gennaio.

I drive in, in realtà, a Milazzo vengono allestiti ogni due giorni ma sono riservati a soggetti indicati di medici di famiglia o di coloro che sono rientrati in Sicilia per le festività. Allo stato attuale chi ritiene di doversi sottoporre al tampone deve rivolgersi al proprio medico curante che fisserà un appuntamento per l’esame.

DIETRO LE QUINTE. Secondo i dati comunicati ieri sera dall’Asp al Comune rimangono 195 i positivi. Uno stallo solo apparente visto che i positivi in più rispetto all’ultima stima diffusa sono 24 ma a questi si sottraggono altrettanti cittadini che risultano guariti.